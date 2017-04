Zebre, doppio allenamento per i ragazzi allenati da Jimenez, che si apprestano ad affrontare le ultime tre partite del campionato celtico 2016/17. Questa mattina sono stati impegnati nella parte atletica e tecnica con sessione suddivisa per reparti e quindi collettiva, non tra le mura della Cittadella del Rugby di Moletolo ma nel campo centrale di Colorno, il mitico Maini.

“Probabilmente ci saranno altre occasioni per le Zebre della neo presidentessa Falavigna, di allenarsi all’interno dei campi da rugby dell’HBS Colorno del duo Sinclair - Birchall”, ammette Leonardo Mussini, media manager della franchigia zebrata.

La seconda sessione di allenamento, terminata verso le 13, ha consentito agli atleti di pranzare nella Club House colornese.