Nude alla promozione? Non proprio, ma lo scatto delle giocatrici dell'Usd Altair Volley di Vicenza è alquanto sexy. Nello stesso tempo, esprime ironia. Le atlete festeggiano con una foto "hot" la promozione della squadra in serie D. Come si vede nella foto tratta dal profilo Facebook della società (e diventata virale sul web) le giocatrici posano sorridenti, in formazione. Indosserebbero un costume sportivo in due pezzi nero, se non fosse che... mancano gli slip. Al loro posto, il pallone da pallavolo.

Nel post su Facebook, non mancano gli hashtag sulla promozione: #Conquistata #EChiCeLaTogliePiù #Promozione #SerieD.