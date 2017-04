Lavori in piazzale San Lorenzo, residenti preoccupati

Lavori in corso in piazzale San Lorenzo: alcuni residenti si dicono preoccupati.

"Sono in corso dei lavori in Piazzale San Lorenzo - dice il messaggio dei residenti, che inviano anche le foto - su cui affacciano le vetrine nostre attività e le finestre delle nostre abitazioni. Temiamo sia in atto, all'insaputa dei cittadini, uno sciagurato progetto comunale che prevede la realizzazione di un bagno chimico proprio a fianco della lunga e bellissima panchina che caratterizza da sempre il nostro amato piazzale".

Cecilia Mutti con Pietro Iaccarino, Patrizia Severino, Francesco Disanto, Daniele Piccioni, Riccardo Piccioni, Cosimo Albani, Roberta Zanichelli, Giusi Zanichelli, Alessandra Federico, Daniela Ampollini, Varisto Preti