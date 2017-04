Un Ibis eremita si aggira per Parma. Diversi lettori l'hanno segnalato: in via Traversetolo, in zona Campus (nella foto di Alessandra Zanlari) e sul tetto del Centro Ercole Negri (nella foto della lettrice Elena). Elena in particolare ha scritto: "Volevo condividere con voi la gioia e lo stupore di vedere un Ibis Eremita (specie in via di estinzione) sul tetto del Centro Ercole Negri, con piacere dei passanti per il curioso ospite".