Riapre l'antica Farmacia San Filippo Neri

Alla base della progettualità di PARMA 360, oltre al concetto di arte e creatività, ci sono anche quelli di rigenerazione urbana e di rifunzionalizzazione degli spazi cittadini per un coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Tra le iniziative, l'associazione culturale 360° Creativity Events si propone un ambizioso progetto: la riapertura dell’Antica Farmacia San Filippo Neri dal 15 aprile al 20 maggio, suggestiva location che ospiterà mostre, musica dal vivo, dj set e visual mapping. La storica farmacia di San Filippo Neri, situata in Vicolo San Tiburzio, nell'antica sede della Congregazione della Carità, venne fondata con lo scopo di prestare la propria assistenza materiale e spirituale ai bisognosi, nei primissimi anni del XVI secolo.



In occasione dell’inaugurazione per la riapertura, sabato 15 aprile dalle 18 alle 24, ci sarà la mostra "Remedies" di Federica Poletti, artista modenese che presenterà un progetto site specific in dialogo con le atmosfere alchemiche della Farmacia. La mostra è a cura di Camilla Mineo. Ossa, anatomie, ritratti di personaggi inquieti e tormentati che si mettono a nudo trasportando l’osservatore in una dimensione altra.

Durante la serata si esibiranno i bolognesi Ofeliadorme una delle proposte più raffinate del panorama indipendente italiano. Un sound straniante e intenso, a cavallo tra svariati generi (dream-wave, shoegaze, alt-rock, elettronica, dai Portishead a PJ Harvey passando per Ian Curtis, Low e HTRK) e liriche ricercate messe in risalto dalla voce sensuale di Francesca Bono. La band confeziona canzoni ipnotiche, tra destrutturazione e gusto per la melodia, sul palco colpiscono per l’impeccabilità dei suoni e le atmosfere rarefatte e conturbanti.

La mostra, visitabile negli orari di apertura della Farmacia, proseguirà per due settimane, seguirà una mostra di Erresullaluna + Chuli Paquin e una collettiva di artisti parmigiani.

Sarà disponibile il servizio bar a cura di Ratafià TeatroBar; gli arredi sono di Lufer, Arturo Sereni e Riccardo Ghiretti.

Antica Farmacia San Filippo Neri

Vicolo San Tiburzio 5 – 43121 Parma

Orari Farmacia: sabato dalle 17 alle 22 domenica 11:00-13:00/15:00-20:00

Gli orari possono variare in caso di eventi e concerti

Gli altri giorni visite su appuntamento: info@parma360festival.it

A cura di: Camilla Mineo e Silvano Orlandini

In collaborazione con: Alessandro Canu e Giulia Soavi

Con il supporto di: A.S.P. “Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma”, Ratafià TeatroBar, Agifar, Federfarma, Ristorante Dolcevita, Cantine Ceci, WOPA, Positive.

Info:

Parma 360 festival della creatività contemporanea

Parma, sedi varie

dal 1 aprile al 14 maggio 2017

Direzione artistica:

Camilla Mineo, Chiara Canali

Segreteria organizzativa:

info@parma360festival.it

www.parma360festival.it

Associazione Culturale 360° Creativity Events