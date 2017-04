Parma Awards, trionfano Beppe Di Benedetto e Roberto Bonati Le foto

Sono stati svelati ieri sera al Wopa i vincitori del ParmAwards, il premio musicale ideato da Pierangelo Pettenati e dedicato alla musica parmigiana. Ad aprire la serata, un video-saluto dagli Usa di Paolo Schianchi, impegnato in tour negli States.

Ecco i vincitori di ogni categoria

JAZZ

JAZZISTA DELL'ANNO: Roberto Bonati

MIGLIOR DISCO JAZZ: Nor Sea, Nor Land, Nor Salty Waves – Roberto Bonati e Bjergsted Jazz Ensemble

MIGLIOR MUSICISTA JAZZ: Beppe di Benedetto

MIGLIOR GRUPPO JAZZ: Beppe Di Benedetto Quintet

MIGLIOR INTERPRETAZIONE DI STANDARD JAZZ: Giulio Stermieri Stopping Trio

MIGLIOR BRANO ORIGINALE JAZZ: Nocturnal – Roberto Bonati e Bjergsted Jazz Ensemble

MIGLIOR LOCALE JAZZ: Arci Zerbini

La giuria jazz era composta da Alessandro Rigolli (scrittore e critico musicale), Marco Buttafuoco (critico musicale), Elena Faccini (organizzatrice di eventi per Parmaconcerti), Nicola Casalini (manager e organizzatore di eventi) e Corrado Beldì (Direttore Artistico di Novara Jazz).

POP/ROCK

MIGLIOR DISCO: Lo sbirro, la liceale, il maniaco – Strato's

MIGLIOR CANZONE: Let me in – Celeb Car Crash

MIGLIOR INTERPRETAZIONE: Parma parallela – Figli Dei Fuori

MIGLIOR LIVE BAND: Karne Murta

MIGLIOR VIDEO: Orione – Giovanna Dazzi

MIGLIOR PRODUZIONE: Irrilevant pieces vol. 2 – My Gravity Girls

La giuria era composta da Giovanni Rossi (critico e scrittore musicale), Paolo Bardelli (responsabile del sito musicale www.kalporz.com), Niccolò Bossini (cantante, chitarrista di Ligabue per 10 anni, vincitore del Premio Speciale ParmAwards di quest'anno), il produttore parmigiano Giovanni Amighetti e Enzo Miceli, uno dei più famosi e apprezzati produttori musicali italiani.

Sul palco, i Ph6, la band che ha ricevuto il premio Gazzarock, trionfando con il 33% dei voti arrivati sul sito della Gazzetta di Parma. Il gruppo si è esibito con due cover e due canzoni originali. Oltre a loro, la parte musicale della serata è stata affidata ai Collectin' Sparks di Modena. Che nel finale hanno fatto una jam session su Johnny B. Goode di Chuck Berry.