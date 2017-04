Auto divorata dalle fiamme nella notte: incendio doloso? Foto

Quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata, alle 2.08 di stanotte, le fiamme l'avevano già inghiottita. Una Peugeot 307 chiara parcheggiata in strada Pilastro a Torrechiara, quasi di fronte alla scuola materna della frazione.

L'incendio è scoppiato durante la notte, e ad accorgersene - troppo tardi per limitare i danni - sono stati alcuni residenti che hanno allertato il 115. Sul posto è arrivata una squadra in servizio al distaccamento di Langhirano, che ha spento l'incendio, messo in sicurezza l'auto e soprattutto evitato che ci fossero danni alle vetture vicine.

E ora si dovrà fare chiarezza sull'accaduto. L'ipotesi dolosa è tutt'altro che esclusa.