L'ibis eremita continua il suo viaggio. E fa tappa in farmacia Foto

Da Parma è salito in colina, il raro Ibis eremita che sta attraversando il parmense durante la sua migrazione. Una presenza molto particolare, che cattura l'attenzione di tanti. Anche perché è lui stesso a scegliere luoghi curiosi per farmi ammirare. Il Campus, appunto, i tavolini di un bar e oggi la piazza e la farmacia di Lesignano, come mostrano le foto scattate da Adriano, Tiziana e Margherita.