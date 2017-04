"Il salto del suino": così Langhirano "risponde" a Berceto Foto

Dopo la foto del cervo di Berceto pubblicata dal sindaco Lucchi e diventata un caso sui social, ora tocca a Langhirano, ma qui il protagonista dello scatto è un maiale che salta sullo sfondo del castello di Torrechiara. Luca Canetti, capogruppo di maggioranza di Langhirano civica, ha pubblicato una foto su facebook che ha attirato commenti e sguardi di curiosi, e fatto sorridere i tanti innamorati della val Parma. «Qui Langhirano – scrive Canetti -. Questa singolare foto è stata scattata oggi da un amico sulla strada tra Strognano e Casatico. Proprio all’altezza del castello di Torrechiara (visibile nella parte in basso a destra della foto) si è visto attraversare la strada da un maiale, probabilmente scappato da un allevamento o da una fattoria della zona. A Langhirano e in tutta la Val Parma, terra natia del celebre Prosciutto di Parma, non è difficile avere a che fare con suini come questo. Centinaia di persone visitano ogni anno queste zone per degustare questi fantastici animali trasformati in prosciutti dalle sapienti mani dei prosciuttai langhiranesi». Una trovata per pubblicizzare Langhirano. Ispirata dal vulcanico sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, che ha apprezzato e l’ha rilanciata nel proprio profilo facebook. Era stato lui a pubblicare, a inizio aprile, la foto del salto di un cervo, scrivendo di averla ricevuta da un amico, nella val Grontone. Le immagini avevano fatto il giro della rete, ma utenti del web avevano accusato Lucchi di averle «rubate» a un fotografo francese, che le aveva scattate a Fontainebleau, nel 2014. Pronta la risposta del sindaco di Berceto: solo all’estero ci possono essere bellissimi cervi, torrenti, passeggiate e storia? «Le foto pubblicate, che hanno fatto tanto discutere, mi sono state date da un appassionato che frequenta molto la val Grontone - sono le parole di Lucchi -. Cervi come quello in foto sono stati avvistati tante volte a Berceto». A Langhirano, invece, complice photoshop, lo scatto è di un suino.