Aperta per feste. E affollata di turisti. E' questa la Parma pasquale, dove il sole che ha fatto capolino sin dal mattino ha accompagnato una giornata di relax e scoperta dell'arte. Tanti i visitatori nei musei, e tanti i turisti e parmigiani che hanno fatto una sosta all'aperto. Prima della irrinunciabile tappa per i "galleggianti" e per la tradizione pasquale.