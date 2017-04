Lago Santo: il vicesindaco e la carrellata di "scarpe inadeguate" Foto

L'ha scritto sui social network e lo ribadisce al telefono Matteo Cattani, vicesindaco di Corniglio: "Per vivere la montagna in sicurezza è necessario avere abbigliamento e attrezzature adeguate. Per se stessi ma anche per rispetto del lavoro dei volontari del Soccorso Alpino".

Lo spunto è la gita di Pasquetta sull'Appennino Parmense. In particolare, Cattani era tra coloro che hanno scelto di festeggiare raggiungendo il Lago Santo e poi il Monte Marmagna. E durante il trekking ha immortalato le scarpe dei casuali compagni di cammino: "Hogan, New Balance, Nike air ( con suola piatta) , e infine Converse All Star , sono alcune delle "attrezzature" dei giovani avventurieri di oggi ... - scrive e fotografa - Siete, cari amici, i benvenuti , ma rispettate la montagna anche in questo. Vestitevi adeguatamente, sempre! Ci sono sentieri più scoscesi, pietraie: occorre avere ogni volta un'accortezza maggiore rispetto ad un argine di pianura o ad un sentiero "verde" della città. Grazie, infine, al SAER (anche ieri impegnato i due interventi di recupero di escursionisti, ndr) che è il nostro angelo custode: possiamo tutti aiutarli mettendo scarponi e, magari, racchette da Nordic walking".