Nicco è un gatto di circa 4 anni. E' dolcissimo e buono, adora giocare e stare con le persone. Il destino è stato un po' crudele con lui: oltre ad essere Felv (leucemia virale felina) nell'ultimo periodo si è ammalato anche di diabete e al momento deve fare l'insulina due volte al giorno.

Nonostante tutto, al momento sta bene ed è sempre alla ricerca di coccole, ora però non può restare in gattile perché ha bisogno di essere seguito regolarmente per la terapia. Nicco cerca una famiglia che lo adotti.

Per conoscere Nicco si possono chiamare i numeri 345-9122611 (Federica) oppure 338-1629242 (Anna).