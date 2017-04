Frane: partiti a Pietta e Boschetto lavori di consolidamento per 1,2 milioni

Sono partiti i lavori nel Comune di Tizzano per gli interventi di consolidamento degli abitati di Boschetto e di Pietta coinvolti dalle frane causate dal maltempo nel marzo 2013. Gli interventi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con 1,2 milioni di euro.

In particolare, a Boschetto si prevede la ricostruzione e contenimento del versante di fronte alle case evacuate, in corrispondenza della frana che ha interrotto la strada provinciale Massese (750mila euro), mentre a Pietta sono previsti lavori di completamento delle opere strutturali a difesa dei fabbricati e della strada comunale e i primi interventi per la stabilizzazione del versante a nord-ovest dove si trova parte dell'abitato (450mila euro).

Nei giorni scorsi durante un sopralluogo, l’assessore regionale all'Ambiente e difesa del suolo, Paola Gazzolo, ha visitato i cantieri per la realizzazione dei lavori affidati dal Servizio area affluenti Po dell'Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, accompagnata dal sindaco di Tizzano Val Parma, Amilcare Bodria.

“Questi interventi sono fondamentali per affrontare e risolvere il disagio degli abitanti e confermano l’impegno della Regione per la sicurezza del territorio che è sempre molto forte - ha sottolineato l’assessore Gazzolo nel corso della visita -. Questo cantiere lo dimostra e altri ne seguiranno”.

Sopralluogo frane di Boschetto e Pietta nel Comune di Tizzano Val Parma