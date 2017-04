Falcone e Borsellino, via le panchine usate per il tiro a segno Foto

Quella foto di alcune settimane fa la ricorderanno forse in molti: ragazzi che utilizzavano le pistole ad aria compressa per il tiro a segno a bottiglie e lattine allineate sulle panchine del parco Falcone e Borsellino. Pallini simili erano anche stati sparati verso le finestre di alcuni residenti, spaventandoli prima, esasperando il già alto livello di esasperazione poi.

E in tanti avevano denunciato, ancora una volta, il degrado dell'area verde, tra spaccio e vandalismi.

La soluzione? Le panchine "incriminate" sono sparite questa mattina, portate via da operai del Comune. Come era accaduto in piazzale Dalla Chiesa. E con alcune domande che restano. Una riguarda l'efficacia del provvedimento già sperimentato - appunto - nell'area antistante la stazione. E poi ciò che resta per quelli che dovrebbero essere i veri fruitori del parco: anziani e famiglie.