Le foto e la segnalazione che arrivano dal Palacity, dove la Laumas erano impegnata in una delle sfide del campionato di wheelchair basket. Le ha inviate il lettore Roberto Frignani: "Oggi partita bellissima con un epilogo insieme ai bimbi della parrocchia di Traversetolo meraviglioso, con i giocatori che hanno ceduto le loro carrozzelle ai bimbi tifosi per giocare.sono questi eventi che rappacificano con lo sport, con gli altri e di cui la comunità dovrebbe essere orgogliosa: un pizzico di attenzione in più non guasterebbe!!!"