Amatori Parma batte Viterbo 47-12: le foto della partita

Amatori Parma batte Unione Rugby Viterbo 47-12: ecco le foto della partita e il tabellino.

E' stato osservato un minuto di silenzio in memoria del ciclista Michele Scarponi, morto ieri durante un allenamento



Marcatori: Pt. 6’m Amin Fawzi tr Carra, 18’m Rossi tr Carra, 22’m Mischia Viterbo, 36’m Calì tr Carra; st. 45’m Carra tr Carra, 65’m Rossi tr Carra, 70’m Balestrieri, 77’m tr Viterbo, 80’m Dallatomasina tr Orsenigo.

Amatori Parma Rugby: Orsenigo; Cantoni, Carra (cap.) (63’Pietroni), Balestrieri, Letizia; Mordacci, Ciccarelli; Ciasco (57’ Dallatomasina),Chiesi, Andreozzi; Rossi (63’ Corradi), Amin Fawzi (44’ Zanacca); Calì (69’ Musi), Gatti (55’ Saccò), Bertozzi (55’ Visentin). All. Viappiani.

Union Rugby Viterbo: Andreoli (47’ Oguntimirin); Saccà, Basili, Agostini, Pompei; Menghini, Bonucci; Petroni, Forti, Santucci; Porchiella, Capati; Raschi (51’ Pedullà), Borgatti (cap.) Mariottini (63’ Meo). All.: Scorzosi

Arbitro: Federico Vedovelli (So)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Union Rugby Viterbo 0