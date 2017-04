Castle Street Food: una giornata ricca di eventi a Fontanellato

Adulti e bambini tutti "convocati" davanti alla Rocca Sanvitale per l'arrivo di re Riccardo, animazione in costume che sarà il gran finale della quattro giorni gastronomica, vissuta sulle orme di Robin Hood, che da sabato scorso ha fatto arrivare a Fontanellato migliaia di persone pronte a gustare le novità proposte dai food truck disposti attorno al castello per la quarta edizione di Castle Street Food.

Anche oggi il programma di animazioni, giochi ed eventi sarà ricchissimo con le avventure in costume programmate per le 12, le 15 le 17 e le 19; la pesca nel fossato per bambini dalle 14 alle 16; e il Torneo delle tre torri alle 16 che permetterà a tutti di sentirsi cavalieri per un giorno e vincere i premi messi in palio dal team di Merenda Italiana, organizzatori dell'evento. Fino a notte inoltrata, la selezione musicale dei deejay di YouBeat farà da sottofondo all'assalto alle golosità proposte nel centro storico. Tra i truck una certezza a livello di palato arriva dai “fedelissimi” presenti fin dal primo anno: Migliori Olive, da Ascoli Piceno con le olive all'ascolana spolverate di tartufo nero e la crema fritta; BBQ Valdichiana, con burger di chianina e cinta senese, provola fresca e pancetta croccante; L'antica Farinata; Scottadito con i suoi golosi arrosticini e Streat Bacco, che “sbanca” con il "Baccanale", panino con salsiccia romana doppia, broccoletti ripassati in padella, pomodorini confit, cacio e pepe custodito in un pane preparato dopo una lunga lievitazione dell'impasto e fatto con farina di riso, soia e frumento. Piacciono anche le novità: dal Castelburger, con battuta di carne bovina piemontese e fonduta di Castelmagno DOP in crosta di pane proposto da Blackland Burger, al Pastrami con mostarda al miele in arrivo dalla Val di Cembra in Trentino Alto Adige Sandwich con Pastrami artigianale e mostarda al miele fatta in casa; dal gelato del "la tua Cremeria", fatto con solo latte di mucche frisone del cuneese e arricchito da fantasiosi e golosi mix di frutta e salse decisamente particolari alla novità assoluta nello street food del pesce di lago proposto da "fish&chic".