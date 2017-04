Boccini sospetti sono stati ritrovati ieri pomeriggio nel parco tra via Sporzana e via Lago Le Ore. Non è la prima volta cjhe i padroni di cani sono costretti ad allertare i vigili e a farli arrivare in quella zona del Montanara. La polizia municipale ha delimitato l'area, appeso i cartelli che segnalano il pericolo e invitato alla prudenza.