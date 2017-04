Si rompe un tubo: strada allagata fra via Montebello e via Galimberti, traffico deviato

Strada allagata fra via Montebello e via Galimberti: una tubatura si è rotta e la carreggiata è invasa dall'acqua.

Iren fa sapere che verso le 11,30 una condotta in ghisa del diametro di 250 millimetri, che serve le abitazioni nella zona, si è rotta all'improvviso, causando la fuoriuscita dell'acqua da sotto la sede stradale.

Le squadre di tecnici Iren hanno provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata, accanto alla quale corre un'altra tubazione in ghisa che serve altre abitazioni del quartiere. Sono poi intervenute le squadre addette agli scavi ed il traffico nella zona è stato deviato dagli agenti della municipale intervenuti sul posto.

"L'intervento di riparazione si presenta abbastanza complesso - aggiunge Iren - vista la particolare situazione del sottostrada ove vi è appunto la necessità di non danneggiare l'altra tubazione rimasta integra. L'erogazione dell'acqua, nella zona, è stata interrotta per consentire le riparazioni del caso. Si prevede che la situazione possa ritornare alla normalità nel pomeriggio, salvo imprevisti".