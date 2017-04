La Capraia in cammino: col Cai un'avventura formato Family Foto

La selvaggia Isola della Capraia, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha ospitato, nello scorso week end, i ragazzi e le famiglie del Family CAI di Parma in occasione della 19^ Settimana Nazionale dell’Escursionismo, organizzato dal Club Alpino italiano.

In 27 parmigiani hanno partecipato all’esperienza educativa, percorrendo i selvaggi itinerari dell’isola, collezionando emozioni, sensazioni naturalistiche con la vista degli splendidi scenari della Cala dello Zurletto, dello Stagnone e della Punta Teglia.

Le famiglie con i bimbi e i ragazzi di età dai 6 anni e mezzo ai 13 hanno piacevolmente percorso in tre giorni oltre 32 chilometri pari a circa 60.000 passi per gli adulti (che diventano oltre 80.000 per i più piccoli), salito oltre 1750 mt di dislivello complessivo, disegnato, nella caccia al tesoro naturalistica, almeno 4 specie endemiche, osservato per la prima volta nella vita la schiusa di un gabbiano corso, “scoperto” una nuova specie di medusa (Velella velella), conquistato una vetta di ben 419 mt (Monte delle Penne), imparato almeno 3 tipi di nodi diversi, respirato l’aria selvaggia della Capraia.

Grazie agli accompagnatori del CAI e soprattutto a Franca Zanichelli che si battono affinché questi luoghi rimangano nel nostra memoria, come degli splendidi santuari naturalistici.

