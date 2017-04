Fotografia Europea, 400 mostre "off": anche Parma fra gli eventi

Fotografia Europea 2017: è stato presentato a Reggio il circuito Off, che propone una (lunga) serie di mostre ed eventi collaterali rispetto al programma principale. Un "festival diffuso" in città e in alcuni luoghi della provincia. Spiccano l'Atelier Viaduegobbitre e le iniziative nella zona di via Roma però il programma è molto più ricco: il circuito Off propone 400 mostre.

Non mancano le partecipazioni parmigiane: il gruppo Obbiettivo Natura con 150 scatti, Cristiano Bonassera con i suoi ritratti doppi, il circolo Brozzi di Traversetolo e la parrocchia di San Paolo a Parma. "Con grande entusiasmo - si legge nella guida del circuito Off - PerTuttiTime si è cimentato quest’anno nell’interpretare il ricordo" con foto realizzate con macchine tascabili. Continua inoltre la collaborazione con lo Csac.

Da segnalare anche il progetto fotografico sul dolore di Greta Guidotti (che ha iniziato il suo percorso fotografico dal circolo di Traversetolo).

La guida completa a Fotografia Europea Off 2017

Nella fotogallery: una selezione di scatti delle mostre del circuito Off



Scopri le novità della nostra sezione Fotografia





Fotografia Europea, Off 2017: tutti i dettagli

Dice il comunicato stampa:

Partecipazione: sono centinaia i fotografi che espongono. Dai professionisti affermati ai giovani alle prime esperienze, dai nomi internazionali alle grandi istituzioni, dagli appassionati ai membri di associazioni, circoli, gruppi.

Scoperta: un modo unico di vivere e percorrere la città, un'occasione per conoscere artisti e scoprire luoghi e situazioni inedite, ritrovarsi con vecchie conoscenze o incontrare facce nuove, ma anche una possibilità per realtà dinamiche (negozi, ecc.) di proporsi a una nuova clientela.

Diffusione: il circuito anima sedi storiche, istituzionali e professionali, attività commerciali, spazi pubblici e informali.

Orizzontalità: ognuno ha la possibilità di costruirsi la propria mappa, scegliere che percorsi seguire, quali parti della città privilegiare spinto dalla curiosità, da un ricordo, da un'intuizione. Senza gerarchie o imposizioni.

Apertura: un'idea di città votata all'incontro, all'accoglienza, alla condivisione.

Da segnalare nell'edizione 2017:

mostre, incontri ed eventi alla Polveriera, nuovo spazio “ri-conquistato” della città;

maestri riconosciuti: Alex Webb e Rebecca Norris Webb, Gabriele Basilico, Nobuyoshi Araki;

la mostra sull’archivio fotografico delle Farmacie Riunite in piazza Prampolini;

i magnifici chiostri della Prefettura con il progetto “L’oggi del domani - Brevi storie del nostro futuro”;

il circuito delle librerie;

due classici: Atelier Viaduegobbitre e Via Roma;

il percorso espositivo di Casina con il rinnovato Castello di Sarzano;

portfolio on line: il circuito diventa... mondiale.

POLVERIERA, il cuore della città

Uno dei più importanti interventi di riqualificazione e risocializzazione della città non poteva mancare all'appuntamento con Fotografia Europea. Un incontro che nasce all'insegna dell'universo musicale e della riflessione sulle dinamiche della fotografia contemporanea.

Marcello Donadelli, vincitore del circuito Off 2016 di Fotografia Europea, esplora in “Time capsules” il rapporto tra visivo e acustico, riprende la musica dal vivo, fa compiere allo spettatore un'autentica esperienza sensoriale dotandolo di una guida sonora attraverso un QR Code che associa fotografia e musica. Anche Fabrizio Fontanelli si rivolge al mondo della musica: in “Les sons de la terre” lo spazio familiare del vinile diviene contenitore di immagini e storie.

Il legame con i luoghi della quotidianità urbana è esplorato in “Reggio Emilia e le sue genti”, il reportage di Vincenzo Cirillo e Sandrine Girardot legato al gemellaggio di lunga data con la francese città di Digione. Dopo l'esposizione francese la mostra torna “a casa”.

Con “Il linguaggio della fotografia nel terzo millennio” anche il Circolo degli Artisti, una delle realtà culturali e associative più dinamiche della città, si interroga sulla memoria, sull’importanza e sui cambiamenti di questo importante strumento nell'epoca dell'innovazione digitale. Un'attitudine alla scoperta che si ritrova nelle immagini di “Coinvolti” della Cooperativa L'Ovile e nel racconto al femminile di “Libere Donne”.

Durante Fotografia Europea la Polveriera sarà anche sede di eventi nell'ottica di coesione e inclusione che caratterizzano il luogo: si comincia nelle giornate inaugurali con la musica di Dj TipoFranco e il concerto di P.M.I. - Professional Music Institute (5 mag.) e il live dei Dumbo Gets Mad preceduto da DJ N2B (6 mag.). Domenica 7 spazio al workshop fotografico di Riccardo Varini, al laboratorio di fototerapia di Akos e e il concerto folk di Tobjah, cantante e chitarrista dei C+C=Maxigross.



Gli spazi della creatività

Il concetto di creatività oggi si articola in maniera efficace quando convoca nello stesso luogo, fisico e mentale, esperienze diverse in grado di comunicare, confrontarsi e aprirsi a sperimentazioni molteplici. È la caratteristica di luoghi come Almanacco, Vicolo Folletto Art Factories e Spazio Fotografia San Zenone.

Almanacco è l'atelier creato dall'illustratrice e grafica Anna Baldi. Nel suo spazio espositivo, la Serra, Alessandro Bartoli, uno dei più noti fotografi reggiani, presenta “Collezione di spiagge – Terzo movimento”, nuovo capitolo di un progetto in pieno sviluppo su tematiche come tempo, corpi, età di passaggio.

I fotografi statunitensi Alex Webb e Rebecca Norris Webb sono i protagonisti allo Spazio Fotografia San Zenone (in collaborazione con Contrasto Galleria di Milano), crocevia di formazione e produzione che propone un’idea di ricerca viva e in movimento. “Violet Isle” è un viaggio intenso nel cuore di Cuba realizzato da due maestri del reportage contemporaneo che fanno coppia anche nella vita. Tra scorci urbani, gente comune e scoperte naturalistiche, l'isola caraibica emerge con la sua forza, la sua vitalità, i suoi umori contrastanti.

Vicolo Folletto Art Factories, luogo dove immergersi completamente nel mondo dell'arte tra mostre, formazione e gastronomia, ospita “Non è architettura senza luce — Matosinhos” (a cura di Giovanna Calvenzi), ipotetico incontro tra l'architetto portoghese Alavaro Siza e il fotografo Gabriele Basilico, prematuramente scomparso nel 2013, uno dei nomi più fulgidi della scena italiana e internazionale.

Farmacie: un archivio in… piazza

Un altro prezioso “regalo” alla città di questi anni è quello della sistemazione e della riscoperta dall'Archivio Storico di Farmacie Centrali Riunite di Reggio Emilia, attualmente ospitato presso la Fototeca della Biblioteca Panizzi. Nel corso del Novecento le Farmacie assegnarono ad alcuni dei migliori fotografi e studi del periodo (tra gli altri, Foto Ars, Renzo Vaiani, Foto Losi, Luigi Ghirri, Fabio Boni) la documentazione di spazi e momenti della propria attività. Ne è scaturita una preziosa collezione che scandisce con uno sguardo privilegiato l'evoluzione dei servizi, i mutamenti del costume, le evoluzioni socio-economiche.

Questo patrimonio viene “restituito” alla città con la mostra “Sguardi d'autore” che affianca alle fotografie della raccolta nuovi scatti di Fabrizio Cicconi e viene ospitata nella sede centrale di FCR in piazza Prampolini, cuore e simbolo della città.

Gallerie

Le gallerie del centro di Reggio formano una rete di occasioni e di incontri con alcuni dei migliori artisti internazionali e con i nuovi nomi della ricerca.

Un big di risonanza mondiale per Galleria 13 (via Roma): il giapponese Nobuyoshi Araki è un maestro della ricerca, della provocazione e della rilettura dell'eredità culturale del proprio Paese. In “Araki Polaroids” (a cura di Sara Cavagnari) ritornano temi ormai divenuti “classici”: l'erotismo, i fiori, i nudi, i cieli.

Per il duo ADAMstudio11 (Francesca Consigli e William Santoleri) pratica artistica ed esistenziale si uniscono. “Desert Project”, ospitato nella Galleria 8,75 Artecontemporanea (Corso Garibaldi) per la cura di Chiara Serri, è un progetto realizzato nel parco della Maiella in Abruzzo: fotografie, materiali, videoinstallazioni e quadri documentano un viaggio a piedi tra le montagne in un rapporto di co-abitazione con l'ambiente.

Il confronto con la natura è una delle basi anche del lavoro di Fabrizio Ceccardi, la cui personale, a cura di Claudia Zanfi, si può ammirare a VV8 Artecontemporanea (Cortile di Palazzo Borzacchi). Il fotografo reggiano si misura con grandi temi, forze primordiali, approcci espressivi come Land Art e pittura romantica. Un modo per essere attraversati dalle domande della nostra contemporaneità.

Quattro passi in libreria

Uno dei percorsi più inediti del circuito Off: quello fra fotografie e libri è un connubio magico in linea con un nuovo modo di concepire la cultura: meditato e a “misura d'uomo”.

L'itinerario parte da Libri Risorti di via Migliorati con due nomi importanti: Antonio Biasiucci e Daniele De Lonti (a cura di Cecè Casile). Il primo, ormai un punto di riferimento del panorama non solo nazionale, rivisita in “Codex” l'Archivio Storico del Banco di Napoli, tempio dell'amministrazione e segno tangibile del passaggio di una delle materie più volatili, il denaro. Il secondo, molto noto per i suoi lavori di documentazione architettonica, offre con “Identikit Revisited” un ritratto toccante della casa dell'amico e maestro Luigi Ghirri e della moglie nella campagna di Roncocesi (RE): un ritorno in un luogo simbolo pervaso dall'assenza/presenza dei suoi amati e illustri abitanti e dai segni che hanno lasciato (libri, dischi, oggetti).

Pochi passi e si arriva alla Libreria del Portone dove “Un'estate fa” di Fabio Gubellini ci guida nel mondo delle colonie estive. Fino a qualche decennio addietro in queste grandi strutture i bambini scoprivano il mare: negli edifici oggi abbandonati sembrano ancora aleggiare voci e gesti di un tempo.

Qualche decina di metri ed ecco Miskatonic University Bookstore in via Squadroni, specializzata in fantasy, fantascienza e horror. Qui è di scena Massimo Tassi con “Cianciulli Reoladed: il sapone del male” dedicato ai misfatti e alla leggenda della saponificatrice di Correggio: un'incursione originale e dal forte taglio narrativo nel cuore di un evento che sconvolse l'Italia del tempo. E che ancora oggi inquieta.

Via Roma è per tutti

Da diversi anni via Roma è un'esperienza “orizzontale” di condivisione e apertura. Magari da provare con l'App-Audioguida gratuita “Via Roma Trip”, strumento ideale per un “un viaggio sentimentale dentro il quartiere”. Si possono scoprire così i tanti ambienti (case, alberghi, negozi, locali pubblici e istituzionali) all'interno dei quali si svolgono gli eventi più diversi.

Il titolo dell'edizione 2017 è: “Aiuto foto cancellate per sbaglio”. Un modo per declinare il tema principale della manifestazione legato agli archivi e alla memoria nella dimensione del quotidiano e in un approccio vernacolare fatto di spontaneità, caso, abitudini e scoperte.

Il progetto parte dall'invito rivolto ad artisti a vivere e interagire insieme ai cittadini per progetti in residenza. Quest'anno sono arrivati i fotografi italo-francesi Ilaria Crosta e Niccolò Hebel per coinvolgere i migranti dell’Hotel City in un progetto di fanzine e mostra. Il fotografo ambulante francese Nicolas Borià, invece, ha chiamato a raccolta abitanti e passanti in uno shooting fotografico con stampa dal vivo realizzata attraverso una camera oscura nascosta in valigia mentre Sara Lando ha realizzato una mostra di ritratti elaborati di abitanti e frequentatori. Tante le produzioni destinate a “rimanere”: la “colonna sonora” con i rumori della strada della triestina Eva De Adamo, i ritratti dello street artist catalano Theo Vazquez, le opere “site specific” di Michel Gilgen da Zurigo e della torinese Elena Marsico.

Tra le altre novità la performance itinerante “Memorie del suolo. L’identità di Via Roma” della Compagnia teatrale Pietribiasi-Tedeschi e i micromondi di piante, nidi, fiori, ortaggi del collettivo artistico “Le Germoglianti” insieme al gruppo Ortoparco. Altro personaggio da non perdere è Christian Reister, vincitore del concorso “Frames of Berlin” con i suoi scatti in bianco e nero sulle microstorie della metropoli tedesca. E poi il numero speciale del magazine Erodoto108 realizzato dal vivo, la mostra “Passi di libertà. Il cammino dei nostri primi 70 anni” dedicata all'emancipazione femminile alla Camera del Lavoro, gli allestimenti “spontanei”, gli spettacoli, i concerti e le molteplici attrazioni della Ghirba-Biosteria.

Reggio magica

Tra le caratteristiche più apprezzate delle settimane di Fotografia Europea, certo c’è quella dell'opportunità, grazie alle mostre, di visitare e scoprire angoli della città insoliti, poco conosciuti, da (ri)scoprire. Spazi che “dialogano” con le opere in esposizione.

Un'alchimia che si creerà, ad esempio, all'ex chiesa di San Carlo e Agata, luogo di culto antichissimo, nel quale Marcella Vanzo, artista di caratura internazionale, lavora su territori di confine in cui il riutilizzo di materiali, storie e luoghi esistenti diventa centrale. In “Secretum”, mostra curata da Marinella Paderni e promossa dall'associazione Flag No Flags, gli interventi dell'artista (fotografie “vernacolari” e sculture in ceramica) si legano con l'ambiente circostante: affreschi, elementi architettonici, tagli di luce, ombre, atmosfere del sacro.

I magnifici chiostri della Prefettura sono un “appuntamento” fisso degli eventi di Fotografia Europea: luogo “antico” in cui coabitano presenza attuale e profondità d'altri tempi. Quest'anno nove fotografi appartenenti a ReFoto, associazione che unisce radicamento territoriale e diffusione della pratica artistica, hanno accettato con “L’oggi del domani - Brevi storie del nostro futuro”, a cura di Francesca Valli e Alberto Cucchi, la sfida di immaginare all'interno del presente le tracce dell'avvenire.

Alla sede FAR all'Oratorio di San Filippo Neri si richiama alla memoria la storia dell'italo-cileno Juan Bosco Maino Canales scomparso sotto il regime di Pinochet. Il giovane era anche un promettente fotografo che documentò le condizioni di vita del Cile stremato da arretratezza e imperialismo. Questa mostra è un modo per ricordarne il talento e l'impegno a favore degli esclusi e dell'emancipazione.

Due Gobbi, anima della città

In migliaia visitano ogni anno l'Atelier Viaduegobbitre durante le giornate di Fotografia Europea. Merito degli artisti che animano questo “palazzo” dove si pensa, realizza e condivide arte.

Tra le novità di quest'anno le immagini dei vincitori delle letture portfolio 2016, Analogon e Daniele Corradini, il progetto “Scappare la guerra” di Luigi Ottani, il recente reportage dal Congo di Ermanno Foroni, le mostre “Bianco Deserto” di Fabian Albertini e “La voce incantata del labirinto” di Erica Sacchetti.

Altro momento atteso è quello degli eventi fra cui spicca la presentazione del volume "Dal libro dell'esodo" di Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli (5 maggio, ore 17.00) con gli autori intervistati da Alessandro Scillitani, direttore di Reggiofilmfestival. Sabato 13 e domenica 14, spazio alle letture portfolio promosse da CNA con Gigliola Foschi, Maurizio Rebuzzini, Loredana De Pace, Davide Grossi e Massimo Mussini.

Dalla provincia… Casina

Incantevole sede “fuori-città” del circuito Off, Casina offre un autentico percorso dedicato alla fotografia. A partire dai magnifici spazi del Castello di Sarzano, recentemente restaurati, dove Stefano Anceschi, Gabriella Becchi, Ian Gazzotti, Barbara Leoni, appartenenti all'associazione ReFoto, hanno esplorato il fascino di un luogo caratteristico del nostro paesaggio e della nostra cultura come il bosco. Nella mostra “Lenta conversazione”, curata da Cesare Di Liborio e promossa dal Comune di Casina, il rapporto con la natura diviene dialogo e lo spettatore, come prima di lui il fotografo, può compiere un'esperienza tra l'alternanza di bagliori e oscurità, il susseguirsi degli alberi e il contrasto del bianco e nero.

Alla Chiesa della frazione di Pianzo, bel monumento di remota origine romanica, i componenti del FotoGruppo60 omaggiano le vittime del devastante terremoto dell'Italia Centrale con un reportage dal parco dei Monti Sibillini, in particolar modo incentrato sul piccolo centro di Castelluccio di Norcia. Presso la Biblioteca Comunale, invece, Anna Maria Domenichini esplora le innumerevoli suggestioni della fotografia che ritrae la produzione artistica.

Fotografia… giovane

Il circuito è anche un'occasione per dare spazio a nuove sensibilità e sperimentazioni. Alla Galleria Parmeggiani si possono ammirare vincitori e selezionati di “PR2 Camera Work”, concorso fotografico riservato agli under 35, indetto da Comune di Ravenna e Università di Bologna, sul tema “Frontiere. Linee tratteggiate di transito”.

Il progetto “Scatti di memoria” ideato da ANPI Emilia Romagna ha visto la partecipazione di sette istituti scolastici della Regione tra cui il Liceo Canossa di Reggio. Gli studenti, coadiuvati da docenti ed esperti, hanno documentato con foto e testi sei luoghi simbolo della Resistenza. A Reggio l'attenzione è stata focalizzata sull'area del poligono dove furono giustiziati i fratelli Cervi, don Pasquino Borghi e altri patrioti. Ne è nata una mostra itinerante che arriva ai Chiostri di San Domenico grazie a ANPI, Istituto Cervi e Istoreco insieme alle fotografie “in progress” realizzate dagli studenti reggiani. Una maniera efficace e originale per stimolare la partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Portfolio on line: segnali dal mondo

La partecipazione a Fotografia Europea non è solo riservata a chi fisicamente si trova a Reggio Emilia. Con il Portfolio on Line si può partecipare da tutto il mondo. Quest’anno i contributi, oltre che dall’Italia, arrivano da Austria, Gran Bretagna, Francia, Argentina, Giappone. Un circuito “virtuale” che, a ogni edizione, acquista sempre più importanza. Non a caso quest’anno l'immagine di copertina della guida OFF cartacea è stata scelta proprio tra le circa 100 proposte arrivate attraverso la Rete. Si tratta di fotografie di Roberto Cavazzuti, una serie di strisce “foto-tessera” che nella ripetizione tendono a sfumarsi: il suo progetto “Oblivion” si riferisce alla fragilità della memoria che la rende, in un certo senso, ancora più preziosa. Cavazzuti, di origini riminesi e specializzato nell’ambito della foto urbana e di architettura, vive e lavora a Parigi. L’utilizzo della sua immagine è anche un modo per legarsi a chi fa della dimensione del viaggio e dell’incontro con altre culture azione e pratica quotidiana.

Questi sono solo alcuni progetti Off di Fotografia Europea, per l’elenco completo: www.fotografiaeuropea.it