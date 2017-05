Incidente ieri sera in via Venezia, poco prima delle 23: per cause da chiarire, un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata a pochi metri dal sottopasso. Il conducente - per cause in via di accertamento - avrebbe perso il controllo e fatto tutto da solo. Trasportato al Maggiore da un'ambulanza del 118, l'uomo ha riportato ferite di media gravità. Il traffico è stato bloccato dalla polizia municipale per consentire la rimozione dell'auto.

Foto M. Marradi