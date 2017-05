Maxi-rissa tra africani a colpi di bottiglia nella zona di via Palermo

Maxi-rissa tra africani nel quartiere San Leonardo, nel pomeriggio. Secondo alcune testimonianze, tra via Palermo e via Rastelli circa 20 africani si sono affrontati a colpi di bottiglia. Qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine: sono intervenuti carabinieri e polizia ma all'arrivo delle pattuglie c'è stato un fuggi fuggi generale. In via Rastelli restano i segni di quanto accaduto, con bottiglie di birra e alcolici abbandonate a terra.