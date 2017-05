Primo Maggio: ricordata la strage di Portella della Ginestra, 70 anni dopo

«Dopo lunga recessione gli indicatori dell’economia sono tornati al segno positivo» ma la disoccupazione resta «ancora troppo elevata». Non si può «accettare che i lavoratori attivi in Italia restino a percentuale bassa e che la disoccupazione giovanile raggiunga picchi così alti. Tutti dobbiamo sentire il compito di fare di più». E’ stato questo il monito del presidente Sergio Mattarella in occasione della Festa del Lavoro. Corteo dei sindacati a Piana degli Albanesi (Palermo) per la celebrazione della festa del Lavoro, presenti i segretari di Cgil, Cisl e Uil. In testa anche la presidente della commissione Antimafia Rosy Bindi. La celebrazione si sposta poi a Portella della Ginestra, sul Memoriale della strage di 70 anni fa, per i discorsi dei segretari confederali. Il lavoro per il riscatto dalla povertà il messaggio dei sindacati.