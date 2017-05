La "Sacerdotessa del Rock" Patti Smith riceve a Parma la laurea magistrale ad honorem in “Lettere Classiche e Moderne”. Quella conferita dall'Università di Parma è la prima laurea ad honorem, per l’artista, in Europa.

Dopo una breve introduzione musicale del coro e dell’orchestra universitaria, la cerimonia è iniziata con la relazione del rettore Loris Borghi. Il rettore ricorda la sua "ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi". Ricordando la biografia della cantante, Borghi spiega che "le sue canzoni" sono "dotate di una qualità poetica intensamente visionaria". "La sua produzione musicale - aggiunge tra l'altro Borghi - si è evoluta attraverso stili diversi, affrontando tragedie e sofferenze collettive" ma anche esplorando la dimensione individuale. Il rettore ricorda che Patti Smith fin da piccola ha amato la musica, in particolare Verdi e Puccini; una passione che la portò a coltivare il sogno di diventare una cantante lirica. "Patti Smith ha già visitato Parma - dice ancora Borghi - protagonista di eventi musicali che hanno lasciato il segno nella memoria culturale della città".

"Cara Patti", dice il rettore, "la ringraziamo per aver accettato" la laurea ad honorem.

La cerimonia in diretta web dall'Auditorium Paganini (a cura dell'Università)

Massimo Magnani, presidente del Corso di laurea magistrale in Lettere classiche e moderne, ha letto la motivazione del conferimento. Diego Saglia, direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (che il 15 giugno 2016 propose la laurea ad honorem per la cantante) ha pronunciato la laudatio, in lingua inglese "come gesto di benvenuto e accoglienza" nei confronti della laureanda.