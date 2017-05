Per chi ama la fotografia, il conto alla rovescia è ormai terminato: parte la nuova edizione di Fotografia Europea a Reggio Emilia. Il weekend inaugurale: venerdì 5 - domenica 7 maggio. Il tema di quest'anno: Mappe del tempo. Memoria, archivi, futuro.

L'elenco delle mostre

La guida al circuito Off

La rassegna prevede una ricchissima proposta di mostre fotografiche nei luoghi espositivi più suggestivi di Reggio, dedicate al tema dell’archivio, come sintesi tra idea di storia, memoria, lettura del presente e visione del futuro.

L'inaugurazione è prevista per venerdì 5 maggio alle 18 ai Chiostri di San Pietro. A partire dalle 19 sarà possibile ammirare gli straordinari scatti di maestri come Paul Strand, Gianni Berengo Gardin fino a Joan Fontcuberta (quest'ultimo nella veste inedita di curatore), Baron Wolman e a tanti altri artisti di calibro internazionale.

Nelle giornate inaugurali tutte le sedi espositive di Fotografia Europea saranno aperte fino alle 23. Gli orari: venerdì 5 maggio, 19-23; sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10 alle 23.

Nel circuito Off espongono anche alcuni fotografi e circoli del Parmense (i dettagli). Continua inoltre la collaborazione con lo Csac.



Altri appuntamenti di rilievo:

- gli Stati generali della Fotografia promossi dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo che vedranno, il 5 maggio dalle 11 al Teatro Cavallerizza, il ministro Dario Franceschini coordinare operatori, addetti ai lavori e ospiti internazionali, in una riflessione sulle strategie di valorizzazione della fotografia in Italia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo.

- le mostre ed eventi collegati al festival ospitati in tutta la regione: dalla Fondazione Mast (Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia) di Bologna, dallo Csac Centro studi e archivio della comunicazione dell'Università di Parma, dalla Collezione Maramotti, raccolta privata di arte contemporanea con sede a Reggio Emilia e dalla Fondazione Fotografia di Modena, una delle realtà italiane più interessanti nell’ambito della fotografia e dell’immagine contemporanea.

Scopri le novità della sezione Fotografia