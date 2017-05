Dallara ai ragazzi del Bodoni: "Nel vostro futuro dovrete studiare sempre"

«In mezzo ai giovani mi sento a mio agio». Sono state le prime parole pronunciate dall'imprenditore Gian Paolo Dallara, fondatore dell'omonima azienda automobilistica con sede a Varano Melegari, nel corso dell'incontro «Responsabilità sociale di impresa», organizzato questa mattina al «Bodoni» dai rappresentanti dell'istituto tecnico economico e dal gruppo delle professoresse di economia aziendale. L'incontro ha coinvolto oltre cento studenti che frequentano il triennio.

«L'attenzione per il territorio e per la formazione dei giovani che vivono su quel territorio è sicuramente una forma di responsabilità sociale dell'azienda», afferma Dallara, prima di rivelare agli studenti come sarà il loro futuro. «Voi avrete la fortuna, o la condanna, di dover studiare per sempre, perché le vostre competenze dovranno essere sempre in evoluzione, dato che vivete in un mondo che cambia ad una fortissima velocità». Dallara ha anche invitato i ragazzi ad avvicinarsi alla «politica nobile» per riuscire a governare al meglio il cambiamento. P.Dall.