Il lettore Simone invia le foto che pubblichiamo, denunciando che da "ormai un anno in via Ognibene, per di più davanti ad una scuola elementare con i bambini che escono tutto il giorno" si trovano macchie di olio da motore sull'asfalto. Il lettore sottolinea che il problema si acuisce "quando piove, con l'olio che va ovunque".