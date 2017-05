"Qualcuno ci spiega come si fa ad affrontare una rampa di questo tipo? Vi sembra una rampa per disabili? Ma lo sanno che una persona in carrozzina non solo non riesce a percorrerla, ma addirittura si ribalta? 16,2% di pendenza (l'abbiamo misurata), mentre la legge dice massimo 8%. E' assurdo e offensivo". La segnalazione - accorata, arrabbiata e incredula - arriva dall'Anmic.

L'associazione, che si occupa di persone con disabilità, ha postato la foto inviata da uno dei soci. Ritrae la nuova rampa di via Baganza che permettere di accedere alla ciclabile lungo il torrente. Da una parte la scalinata, dall'altra quello che dovrebbe essere l'accesso e l'uscita di chi utilizza una carrozzina.