Parma-Reggiana 1-0: i crociati vincono con un gol di Baraye. Parato un rigore a Calaiò  

I crociati vincono il derby! Parma-Reggiana finisce 1-0 grazie a un gol di Baraye. Il Parma termina quindi il campionato al secondo posto in classifica, con il Pordenone fermo a 66, dopo la sconfitta in casa della Sambenedettese. Il Venezia, già promosso, è sconfitto in trasferta dalla Maceratese per 2-0 e finisce a quota 80 punti.

Il Parma giocherà quindi i play-off a partire dal 21 maggio con il Piacenza o il Como (ecco la griglia delle partite).



La cronaca della partita e i video

Il derby più atteso inizia con il Parma che attacca. Al quarto minuto duro fallo di Sabotic su Scozzarella: il regista del Parma resta a terra, ma Pillitteri sceglie di non estrarre il primo giallo della partita. Un minuto dopo Scozzarella ci prova da quasi 30 metri: il pallone sorvola la traversa, ma non di molto. Al 13esimo minuto la Reggiana resta in 10: Sabotic abbatte Baraye lanciato verso la rete, per lui cartellino rosso.

La squadra ospite è così più in difficoltà mentre i crociati continuano ad attaccare, soprattutto sulla fascia sinistra. Scozzarella continua a pungere nell'area granata: altra azione al 29', con la Reggiana che riesce a mandare la palla in angolo.

La Reggiana si sistema con un 4-4-1: Spanò stringe in mezzo con Ghiringhelli che fa il quarto di difesa.

Gioco interrotto al 32': un fumogeno finisce nell'area del Parma, vigili del fuoco in campo.

Al 34' l'arbitro concede un rigore al Parma. Lo batte Calaiò ma il portiere della Reggiana riesce a pararlo.

Intanto un altro fumogeno finisce nell'area del Parma (video).

Il Parma continua ad attaccare ma il risultato resta fermo sullo 0-0. Fischi dagli spalti per Calaiò, che tira troppo alto. Poco dopo sbaglia un'altra occasione davanti alla porta. Un primo tempo pieno di momenti emozionanti finisce sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa, i crociati continuano a spingere. Il campo comunque è reso "pesante" dalla pioggia che continua a scendere copiosa da ore. Ci sono ampie le chiazze d'acqua in tante zone del campo. I giocatori sono costretti ad alzare il pallone. Tante interruzioni nella prima parte della ripresa.

Al 66esimo Baraye mette in rete: Parma 1, Reggiana 0!

I giocatori del Parma sembrano aver moltiplicato le energie: continuano ad attaccare per cercare il raddoppio che chiuderebbe la partita.

78': alta tensione al Tardini, tensione tra Munari e Calvano, arriva anche Perilli per difendere il compagno. Pillitteri riporta la calma senza estrarre cartellini.

La Reggiana ci prova ma alla fine il risultato non cambia: il Parma vince 1-0 e guadagna il secondo posto in classifica.







Video

D'Aversa: "Vincere era importantissimo, i ragazzi hanno espresso un buon calcio, campo permettendo"

La formazione: il commento di Sandro Piovani

Il rigore parato a Calaiò

Il Tardini esulta per il gol di Baraye

Il video-commento di Paolo Grossi: "Derby sofferto per le condizioni del terreno di gioco"

I risultati delle partite e la classifica