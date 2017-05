Un derby all'ultima giornata, sia pur in un torneo che prevede i play-off, è certamente un modo suggestivo per chiudere una cavalcata di 38 partite. La stagione sin qui ha regalato gioie e dolori al Parma, quasi solo dolori alla Reggiana. I granata sono quinti, e onestamente sulla carta non valevano più del quarto posto. Il Parma è secondo (ma la certezza arriverà solo oggi al 90') ma era stato costruito per arrivare primo.

La formazione: il commento di Sandro Piovani

La diretta