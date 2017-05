Il clima del derby si fa pesantissimo. Sono stati segnalati ultras - sembra parmigiani - con spranghe, caschi e bottiglie tra via Saffi, borgo delle Colonne, borgo Giacomo Tommasini e via Farini. Scontri in borgo Felino con la polizia.

Saccheggiate le campane del vetro per recuperare bottiglie.

Intorno alle 11.45, intanto, un gruppo di tifosi della Reggiana, arrivati in treno, è riuscito a superare di corsa il blocco e a entrare nella zona "vietata", quella del centro storico. Alcune decine di persone si sono dirette correndo in via Verdi e da lì in via Garibaldi, seguiti da Guarda di finanza in tenuta antisommossa e poliziotti. I tifosi della Reggiana hanno lanciato fumogeni davanti al Regio, poi sono arrivati in via Mazzini. A quel punto le forze dell'ordine li hanno obbligati a prendere la strada del Lungoparma e all'altezza del Teatro Due sono stati fatti salire su un bus navetta diretto allo stadio.