In treno erano attesi ufficialmente in circa 700. Dalla stazione avrebbero dovuto seguire il percorso tracciato dalla Questura, evitando il centro. Ma qualcosa non ha funzionato e intorno alle 11.45 un gruppo di tifosi della Reggiana sarebbe arrivato prima del previsto in piazzale Dalla Chiesa e da lì sarebbe riuscito a "valicare" i confini della zona blindata. Alcune decine di persone si sono dirette correndo in via Verdi e da lì in via Garibaldi, e ora i loro movimenti sono seguiti da Guarda di finanza in tenuta antisommossa e poliziotti.

I tifosi della Reggiana hanno lanciato fumogeni davanti al Regio.

Nel frattempo un gruppo di ultras - sembra parmigiani - sarebbe nella zona di via Saffi e viale Fratti con spranghe e bottiglie.