Un autista: "Bus accerchiato e colpito da ultras della Reggiana, passeggeri insultati"

Ci scrive Fernando, che invia le foto che pubblichiamo: "Sono un lettore nonché conducente di bus di linea, (in via Mazzini, ndr) mi sono trovato intorno alle 12,15 circondato ed assalito dai tifosi della Reggiana che con spranghe e aste hanno colpito il bus e cori insultando le persone a bordo dello stesso per poi finalmente defluire verso il Ponte di Mezzo e Lungoparma! Scene che qui a Parma non avevo visto fino ad oggi".