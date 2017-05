La foto arriva - corredata da racconto - dalla lettrice Lunigiana: "Ieri mattina mi sono trovata con mia figlia a percorrere in bici la pista ciclabile fra via Montanara e l'innesto di via Bramante, quando un'auto all'improvviso ha invaso pericolosamente la pista ciclabile e parcheggiato sulla stessa. Io, allibita, ho chiesto lumi alla proprietaria: abbiamo rischiato di farci male. Come risposta, la donna mi ha mandata a quel paese..."