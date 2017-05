"Non posso credere che succeda a Parma: in viale Antonio Fratti a me hanno rotto il vetro lunedì e oggi intanto che camminavo ho visto queste altre due macchine..". E' la segnalazione di Valentina, e in effetti la zona di viale Fratti è da tempo decisamente "battuta" dai topi d'auto. Con amare sorprese al risveglio dei proprietari.