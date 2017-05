Elezioni, presentate 17 liste. Ma ci sono problemi di firme

Tempo scaduto: sono 17 le liste presentate al Duc in vista delle elezioni amministrative dell'11 giugno. Una in più del numero annunciato, con l'arrivo di quella denominata "Il popolo della famiglia". Ma proprio questa ultima lista e quella di Fratelli d'Itlaia-An (entrambe sostengono Laura cavandoli) potrebbero avere problemi a superare il vaglio della Commissione elettorale Circondariale, che dovrà sancire la definitiva ammissione in vista delle prossime elezioni. Problemi di firme, si dice. E anche in questo caso potrebbero esserci sorprese.

Ecco le liste consegnate, nel loro ordine di arrivo.



1. EFFETTO PARMA (Pizzarotti Sindaco)

2. PARTITO COMUNISTA (Bergamini Sindaco)

3. MOVIMENTO CINQUE STELLE (Ghirarduzzi Sindaco)

4. ALFIERI PER PARMA (Alfieri Sindaco)

5. LA NUOVA VOCE DI PARMA (Russo Sindaco)

6. MELONI-FRATELLI D’ITALIA (Cavandoli Sindaco)

7. PARTITO DEMOCRATICO (Scarpa Sindaco)

8. SIAMO PARMA-GRECI SINDACO (Greci Sindaco)

9. PARTITO COMUNISTA ITALIANO (Manno Sindaco)

10. LEGA NORD (Cavandoli Sindaco)

11. CASAPOUND ITALIA (Bacchieri Sindaco)

12. RIFONDAZIONE-PARTITO COMUNISTA ( Manno Sindaco)

13. PARMA UNITA-CENTRISTI (Scarpa Sindaco)

14. PARMA PROTAGONISTA (Scarpa Sindaco)

15. INSIEME PER IL FUTURO (Cavandoli Sindaco)

16. FORZA ITALIA (Cavandoli Sindaco)

17 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA (Cavandoli sindaco)

Guardando ai numeri, al momento Laura Cavandoli può contare sull'appoggio di 5 liste, su tre Paolo Scarpa, su due Ettore Manno. Tutti gli altri candidati sindaco hanno il sostegno di un'unica lista.