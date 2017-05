Tangenziale sud: completata la pulizia fra le rotatorie di via Emilia Ovest e del Campus

E' terminata la pulizia del tratto di tangenziale sud fra la rotatoria di via Emilia Ovest e quella del Campus, sul lato destro in entrambe le direzioni. E' stato ultimato il secondo stralcio degli interventi sull'arteria stradale.

Dice una nota di Iren:

Le operazioni di pulizia radicale del lato destro della tangenziale sud, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso fra la rotatoria di via Emilia Ovest (Vender) e quella del Campus, segnano un ulteriore traguardo.

La pulizia di questo tratto, iniziata lunedì 8 maggio, è consistita in un intervento intensivo volto a ripulire la carreggiata di tutti i corpi estranei che si sono accumulati sui bordi della strada. Nel dettaglio, la squadra operativa composta da personale del gruppo Iren e da ditte esterne si occupa dello sfalcio dell'erba sul ciglio stradale, della pulizia manuale delle caditoie laterali, della raccolta del ghiaietto e dei detriti accumulati lungo i cordoli, della stasatura delle bocchette e caditoie stradali, ed infine della pulizia meccanizzata.

Tutte queste attività vengono svolte nel rispetto delle ordinanze di restringimento della carreggiata al fine di garantire il massimo livello di sicurezza, attraverso istituzione di idonei cantieri stradali e relativa segnaletica.

Il tratto completato di questo secondo stralcio va dallo svincolo 11 con via Martiri della Liberazione allo svincolo 10 con via Emilia Ovest in direzione Piacenza, e da questa in senso contrario, direzione Reggio Emilia, fino allo svincolo 13 con strada Farnese, nel rispetto delle tempistiche inizialmente previste e concordate con l'Amministrazione comunale.