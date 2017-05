"Sono ormai diversi mesi - scrive il lettore Paolo - che segnalo all'Iren l'abbandono di rifiuti nel quartiere Spip ed in particolare in via dell'Agricoltura (zona urbanizzata ma abbandonata). I mezzi Iren, che ringrazio, procedono regolarmente dopo le mie segnalazioni a pulire ciò che persone INCIVILI abbandonano di continuo. Non so proprio quale potrebbe essere la risoluzione... forse qualche telecamera o qualche passaggio della municipale in più...".