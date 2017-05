Il Giro d'Italia in Val d'Enza: deviazioni a Montecchio, Sant'Ilario, Cavriago e Bibbiano

Venerdì 19 maggio il Giro d'Italia toccherà Parma e Fidenza ma la tappa partirà da Reggio Emilia. Il percorso della gara toccherà Cavriago, Bibbiano, Montecchio e Sant'Ilario d'Enza, prima di arrivare nel Parmense. Anche in questi comuni ci saranno quindi modifiche alla viabilità, strade chiuse e deviazioni. Nella gallery, ecco le cartine elaborate dai Comuni coinvolti.

Se venerdì 19 maggio dovrete raggiungere Montecchio, attenzione alle deviazioni. Il sindaco Paolo Colli le riassume sul suo profilo Facebook:

"Come tutte le grandi feste popolari l'occasione creerà inevitabilmente qualche disagio. Il passaggio dei ciclisti è previsto intorno alle 13.30 ma i corridori sono preceduti dalla 'carovana' del Giro, la caratteristica, lunghissima sfilata di tutti gli automezzi che seguono la manifestazione: sponsor, giudici di gara, giornalisti, accompagnatori, forze dell'ordine, umanità varia. Tutto questo già a partire da circa 2 ore prima.

Per ragioni di sicurezza dunque, imposte dalla complessa organizzazione e dalle ovvie ragioni di sicurezza, le strade interessate saranno chiuse dalle ore 11. Chiuse vuol dire proprio chiuse, cioè nessuno può passare, a piedi, bicicletta, motorino, auto, dalle ore 11 alle 14. Ovviamente ad eccezione dei mezzi di soccorso.

Le strade interessate al passaggio e quindi chiuse saranno: via F.lli Cervi (provinciale da Reggio), via Prampolini (dal Palazzetto dello Sport fino a viale Marconi, per capirci il viale del Redas), viale Marconi, via Matteotti, via Menotti, via Saragat, strada S.Ilario (dalla rotonda dello 'studente' in poi vs S.Ilario).

Per chi sarà a Montecchio quel giorno.....cerchiamo di viverla davvero come una giornata di festa, organizzandoci autonomamente per tempo per ovviare agli inevitabili disagi".



In una nota, il Comune di Cavriago aggiunge:

"Il passaggio dei ciclisti a Cavriago è previsto intorno alle 13,30 ma già nelle ore precedenti la carovana del Giro inizierà a sfilare per le strade del paese proseguendo poi per Montecchio Emilia e Sant’Ilario d’Enza in direzione di Parma. Le strade di Cavriago interessate dal percorso sono via Repubblica e via Rivasi che, per l’occasione, saranno chiuse al traffico dalle 11,30 alle 14,15.

Quindi nessuno potrà passare dalle strade indicate in questa fascia oraria in bicicletta, motorino e in auto, a eccezione dei mezzi di soccorso. All’altezza di piazza Zanti sarà consentito l’attraversamento a piedi della strada regolato e presidiato dalle forze dell’ordine. Inoltre venerdì 19 maggio sarà istituito il divieto di sosta dalle 8 alle 14,30 su entrambi i lati di via Repubblica e via Rivasi.

Si ricorda che il divieto di transito e di attraversamento delle strade di Reggio e della Val d’Enza interessate dal Giro è lo stesso: dalle 11,30 alle 14,15.

Per maggiori informazioni: ComuneInforma, tel. 0522373474.