Al Glauco Lombardi sfilano gli abiti "a tema" creati all'Ipsia Foto

Una «Sfilata insolita» al Museo Glauco Lombardi per ricordare la nostra amata Duchessa sotto lo sguardo di numerosi incuriositi spettatori. Un’applaudita passerella al Salone delle Feste dove giovani modelle, attraversando il centro della sala e transitando davanti al noto ritratto di Maria Luigia di Jacques Lefevre e al suo abito di manifattura parigina, hanno indossato creazioni dai tenui e delicati colori pastello a lei ispirati: un modo interessante e dinamico per celebrare così la nostra storia, le nostre radici. A completare il quadro della bella iniziativa la danzatrice Ottavia Celli nelle vesti di Maria Luigia (panni già vestiti per lo spettacolo-tributo al Regio dello scorso novembre) per una coreografia di Annarita Pozzessere (direttrice artistica della scuola di danza Arp Dance).

«Tornate all’antico e sarà un progresso» diceva Verdi. E proprio sulla stessa lunghezza d’onda della storica frase che si fonda il progetto educativo che la Coop Mappamondo ha rivolto - nell’ambito di Terra Equa Emilia Romagna 2017 - alla 4ªG, indirizzo moda e tessile, dell’istituto Ipsia Primo Levi.

La cooperativa ha svolto tre incontri in classe per spiegare la moda etica e il commercio equo e solidale, quindi i valori e tutto ciò che c’è dietro ai capi che acquistiamo, con l’intento di far crescere tra i giovani un consumo sempre più critico e una consapevolezza anche sulle problematiche legate allo sfruttamento dei lavoratori.

Poi, come ha spiegato Mariangela Incognito di Mappamondo: «Da questa prima fase teorica è nata così l’idea di far realizzare alle alunne degli abiti ispirandosi al periodo storico di Maria Luigia, interpretati però in chiave moderna: le ragazze per lo studio e la ricerca sono state affiancate dalle insegnanti Angela Malinconico e Gisella Alderuccio; gli abiti confezionati dalla Coop Lunaria.

Sulla passerella, alcune delle studentesse neo-stiliste (Desirè, Letizia, Caterina, Maria, Patrizia, Noemi). E non c’è che dire: Verdi aveva proprio ragione.