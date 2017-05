Ha provato ad arginare le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, ma ne è finito avvolto. Ustioni di media gravità, in particolare agli arti inferiori, per un uomo di circa 70 anni in strada Cavicchiolo a Miano, nel Medesanese.

L'incendio era partito da alcuni arbusti lungo la strada, si era esteso al campo a lato e poi aveva iniziato a propagarsi al bosco. E' a quel punto che l'uomo ha cercato di spegnere le fiamme con dell'acqua ma è rimasto ferito. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati anche un'ambulanza e l'elisoccorso. Proprio in volo il ferito è stato trasportato al Maggiore.