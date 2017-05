Incontro ravvicinato con la vipera-guardiana Foto

"A Fornovo di Taro vorrei segnalare come, in questo momento storico di grandi cambiamenti, possa accadere anche che un serpente, sicuramente in crisi di identità, creda di essere un cane...da guardia". Inizia così, con ironia, la segnalazione del lettore Davide, che racconto - anche con foto - il suo incontro ravvicinato con una vipera.

"Il 16 maggio, il rettile era davanti alla mia abitazione, in area sicuramente urbanizzata, e si stava godendo il sole del mezzogiorno. Probabilmente da qualche giorno aveva scelto un tombino privo di acqua come sua “residenza” estiva ma, spesso, rimaneva in prossimità di un sottovaso vicino, controllando con la dovuta attenzione, degna di un cane da pastore tedesco, chi gli stesse passando davanti!

Scattate le prime foto e inviatele a una guardia ecologica volontaria, ho ricevuto la conferma, inaspettata, che il vigilantes in questione altro non era che una vipera! E l'esperto mi ha comunicato immediatamente la disponibilità ad intervenire per rendere inoffensiva l'“intrusa”. Dopo poche decine di minuti era già da me per l'intervento di cattura, in tutta sicurezza e nel rispetto della normativa regionale vigente.

Credo di aver fatto cosa gradita nel raccontare questa mia esperienza che, anche se descritta in modo abbastanza scherzoso, vorrebbe rappresentare un invito rivolto ai lettori, soprattutto ora che l'estate sta arrivando abbastanza velocemente, affinchè davvero prestino la massima attenzione durante lo svolgimento di tutte le attività di giardinaggio, perchè dal solo spostamento di un vaso di fiori potrebbero verificarsi conseguenze davvero inaspettate e pericolose!"