A scrivere è un lettore, Vito: "Vorrei denunciare l'ennesimo episodio di degrado e di furti che stiamo subendo in via Pintor. Ormai è normalità vedere scene come quelle che si vedono nelle foto che ho inviato: io personalmente è la seconda volta che subisco un furto in auto nel giro di tre mesi!! Non se ne può più accade tutte le notti senza che nessuno faccia qualcosa o ci siano dei controlli!!"