Si scontra con un motociclista e fugge: pirata della strada rintracciato a Brescello

E’ durata meno di 48 ore la fuga di un automobilista che si era dato alla fuga dopo un incidente con un motociclista (rimasto ferito). L’incidente era avvenuto martedì intorno alle 14,30 all'incrocio fra tra Cisa Ligure e via Breda Vignazzi a Brescello. Un veicolo commerciale bianco si è scontrato con una moto, allontanandosi poco dopo. Le indagini della polizia municipale hanno permesso di rintracciarlo nel giro di due giorni: si tratta di un 71enne di Brescello, ora denunciato per lesioni personali (il motociclista è rimasto ferito) e per essere fuggito. Revocata la patente. L'uomo rischia anche una condanna penale.

I dettagli arrivano direttamente dalla polizia municipale dell'Unione Bassa reggiana, con un comunicato.

Un motociclista 40enne residente a Viadana (Mantova), a bordo di una Honda stava percorrendo via Cisa in direzione Mantova. Giunto all’incrocio con via Breda Vignazzi, un furgone bianco che proveniva da Brescello gli ha tagliato la strada senza concedergli la precedenza: la moto ha urtato il furgone nella parte posteriore destra e in seguito all’urto è finita a lato della strada.

Il motociclista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Guastalla: ha una prognosi di 28 giorni per alcune fratture. In base alle testimonianze raccolte sul posto, gli agenti della polizia municipale “Bassa reggiana” hanno appreso che si trattava di un furgone bianco chiuso, tipo "Fiorino". L'automobilista si è fermato, in un primo momento, ma se n'è andato all'arrivo dei primi soccorritori.

Attraverso alcuni frammenti di un coprimozzo della ruota dell’auto coinvolta, gli agenti hanno identificato il tipo di veicolo e la marca (una Seat Inca) e poi l’anno di immatricolazione. A questo punto è iniziato un lavoro di analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo ore di indagini il campo delle ricerche è stato ristretto a due veicoli che potevano essere coinvolti, uno dei quali risultava non aver più circolato dal giorno dell’incidente. A casa del sospettato gli agenti della Municipale hanno trovato i riscontri: il pirata della strada è un 71enne di Brescello che, messo alle strette, ha ammesso le sue responsabilità. Ha dichiarato di essersi allontanato dal luogo dell'incidente perché si trovava in stato confusionale. La sua posizione si è ulteriormente aggravata poiché, oltre all'accusa di lesioni personali, è stato denunciato anche per essersi fuggito (reato che può prevedere anche l'arresto e nei casi più gravi anche una condanna fino a 18 anni). Il 71enne rischia una condanna penale e non potrà più guidare perché la patente gli è stata ritirata e potrebbe essergli revocata definitivamente.