Zona via Zarotto, "la fiera del parcheggio selvaggio"

La segnalazione del lettore Massimilano attraverso Gazzareporter: "Continua, come ogni domenica la fiera dell'inciviltà, in zona via De Giovanni angolo via Bandini, via Zarotto e limitrofe. Auto parcheggiate su marciapiedi, accessi per carrozzine, su stalli per ciclomotori e su piste ciclabili. A causa del nullo senso civico di queste persone, cittadini appiedati, su carrozzine, mamme con passeggini e ciclisti sono costretti a slalom e continui sali e scendi dai marciapiedi."