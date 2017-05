"Slegati festival": se i giochi uniscono migliaia di piccoli e grandi Foto

Gli ingredienti? Giochi furbi, mattoncini, musica e spazio per divertirsi mischiando le età. Difficile dare i numeri dello "Slegati Festival", la tre giorni di gioco dal mattino a notte fonda creata e organizzata al Wopa dall’associazione culturale omonima nata dalla sinergia fra il negozio indipendente Orso Ludo e l’APS Superfamiglia, con la collaborazione e il sostegno di numerosissime realtà locali, il sostegno e il Patrocinio del Comune di Parma e il Patrocinio della Regione.

Ma una prima lettura parziale la può dare il dato delle persone che si sono registrate in loco con Facebook: oltre 7mila. Di certo, c'era gran viavai tra gli spazi allestiti per far provare diverse variazioni a tema gioco: in quello che aveva protagonisti i Lego, decine di famiglie, in contemporanea, potevano cimentarsi con i kit a scelta, lasciare i più piccoli liberi di creare con i Duplo, oppure sperimentare il mosaico. Tavoli sempre affollati e giocatori concentrati nell'area dedicata ai giochi di società, dove si sono alternati anche i dimostratori di alcune case editrici. E poi i laboratori creativi con il metodo Bruno Munari, la biblioteca viaggiante di “Libri con le ruote”, e la musica che ha accompagnato le serate del festival. Ospite d’eccezione l’Orchestra Pistapoci, composta da più di cento ragazzi dalla quarta elementare all’ultimo anno di liceo che, diretti da Francesco Sgorbani si sono esibiti accompagnati da celebri musicisti della scena parmigiana che hanno dato alla Pistapòci il loro contributo.

"Se diciamo gioco stiamo parlando di un’esperienza unica: tutti l’hanno conosciuta, i più fortunati non l’hanno mai abbandonata, i più furbi hanno cercato il modo di coniugare questa “azione” unica, foriera di piacere, divertimento, arricchimento e soddisfazione, con le attività quotidiane. Il gioco non appartiene solo al contesto infantile, in cui l’ha relegata una società troppo seriosa, ma è un’esperienza universale che va restituita all’intera comunità - spiegano gli organizzatori, raccontando lo spirito del Festival -. Risvegliare, stimolare ed alimentare la creatività delle persone diffondendo la cultura del gioco inteso nel suo senso più ampio e alto: divertimento sì, ma anche momento di sperimentazione e contaminazione dei linguaggi, nonché connettore tra diverse generazioni e realtà etnico-culturali".









