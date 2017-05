Le foto di una lettrice: "Neviano de Rossi, una strada praticamente abbandonata..."

La lettrice Ilaria invia le foto che pubblichiamo e dice:

"Vi scrivo per segnalare la condizione di strada Castello a Neviano de Rossi, come potete vedere dalle foto è ridotta malissimo, fra buche e grate distrutte che non reggono neanche il passaggio di un'auto. Visto che il passaggio è obbligato, per chi ci abita, chiedo se sia possibile continuare così dopo aver segnalato più volte il problema al Comune di Fornovo di Taro". Ilaria chiede un intervento sulla strada "per evitare che qualcuno si faccia male, visto che c'è passaggio di auto e motocicli. Chiedo, se possibile, il ripristino dell'asfalto e delle griglie di scolo".