Prometteva la vittoria a Miss Mondo in cambio di sesso: smascherato da "Striscia la notizia"

Sesso in cambio della vittoria al concorso italiano di Miss Mondo. Era la richiesta che Miss Mondo Toscana si è sentita fare dal suo agente. L'uomo è stato però "incastrato" dalla telecamera nascosta della trasmissione Striscia la Notizia, che ha ripreso le avances. Il video è andato in onda nella puntata di martedì. L'uomo prometteva la vittoria alla ragazza in cambio di sesso. Nella gallery, ecco alcuni fotogrammi del filmato: "Non devi essere timida con noi", "Comando io ora!" sono alcune delle frasi pronunciate dall'uomo, poi allontanato dal concorso. Gli organizzatori sottolineano: "Siamo estranei ai fatti". Le selezioni italiane per Miss Mondo si svolgono in Salento: le finali sono in programma dal 28 maggio a domenica 11 giugno.