Papa Francesco a Genova: "Il lavoro è una priorità umana e cristiana, anche per me"

Giornata a Genova per Papa Francesco. La visita inizia dallo stabilimento Ilva. «E' la prima volta che vengo a Genova - ha detto il pontefice -. Essere cosi vicino al porto mi ricorda da dove è uscito il mio papà, mi fa una grande emozione. Grazie dell’accoglienza!».

Il Papa, nel suo discorso all'Ilva, ha toccato i problemi legati al mondo del lavoro, sottolineando che si tratta di una priorità umana e cristiana, anche per lui: «Chi pensa di risolvere i problema della sua impresa licenziando gente non è un buon imprenditore», ha detto.

«Quando l’economia passa nelle mani degli speculatori tutto si rovina, l’economia perde il volto e i volti e una economia senza volti è astratta - ha aggiunto il Papa -. Dietro delle decisioni dello speculatore non ci sono persone. Diventa un’economia senza volto e quindi un’economia spietata». «Bisogna temere gli speculatori, non gli imprenditori».

«Oggi il lavoro è a rischio» perché nel mondo dove il lavoro «non si considera con la dignità che ha» e invece «il mondo del lavoro e una priorità umana e pertanto è una priorità cristiana, e anche una priorità del Papa».